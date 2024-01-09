Американский боксер Джонсон получил российское гражданство

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента России Владимира Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Джонсон подал документы на получение гражданства РФ в сентябре 2023 года.

27 декабря промоутер Владимир Хрюнов сообщал «СЭ», что комиссия приняла решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону, а документы находятся на подписи в Кремле.

44-летний Джонсон одержал 36 побед за профессиональную карьеру, потерпел 21 поражение и завершил 2 поединка вничью. Его соперниками были такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.