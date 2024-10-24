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Шаблий: «Уиттакер — самый неудобный соперник для Чимаева в UFC»

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий поделился мнением о предстоящем поединке на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) между австралийцем Робертом Уиттакером и непобежденным чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Уиттакер — самый неудобный соперник, который только есть для Чимаева. Во-первых, он выносливый. Во-вторых, у него хорошая защита от борьбы. В-третьих, хорошо бьет тяжелые удары. У него хватит сил, чтобы защищаться от борьбы. Встреча может сложиться так, как с Камару Усманом. Хамзат может переводить в стартовых раундах, но потом это будет делать тяжело. У Чимаева есть огромное подспорье в виде способности закончить бой в его начале. Но если встреча продлится дольше, у Хамзата будут проблемы», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер и Чимаев проведут поединок в соглавном событии в турнире UFC 308, который пройдет 26 октября.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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