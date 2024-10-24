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Сегодня, 14:20

Глава PFL не исключил вероятность организации титульного боя Нганну — Джонс

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Председатель совета директоров PFL Донн Дэвис ответил на вопрос о возможности организации титульного боя между камерунцем Фрэнсисом Нганну и американцем Джоном Джонсом.

«В прошлом такого никогда не случалось, но будущее есть будущее. Я думаю, что этот бой возможен, потому что это потенциально самое большое событие в смешанных единоборствах за последние и даже ближайшие десять лет», — приводит слова Дэвиса MMA Fighting.

20 октября Нганну в главном поединке PFL Battle of the Giants победил бразильца Ренана Феррейру. На счету 38-летнего камерунца 21 бой, в которых он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения.

У 37-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в ММА. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Американец владеет титулом UFC в тяжелом весе.

Джон Джонс
Фрэнсис Нганну
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