Алджамейн Стерлинг: «В течение девяти недель я каждый день пил и курил кальян без остановки»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) признался, что в последние два месяца регулярно выпивает и курит.

«Я очень люблю сладкое, и даже если я ем не только конфеты и шоколад, то не могу остановиться, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Как будто ты не можешь себе помочь. Ты говоришь себе, что надо прекратить есть, но руки и ноги почему-то продолжают двигаться к холодильнику. Пальцы набирают номера DoorDash и Uber Eats. Каким-то образом ты все равно заказываешь еду, даже когда ничего не хочешь. Это похоже на болезнь.

Сейчас я просто устал. Я делаю один-два раунда ударной техники и выматываюсь. В течение восьми-девяти недель я пил каждый день и курил кальян без остановки, не спал до поздней ночи. Это определенно сказалось на моих легких, так что я все еще чувствую, что борюсь и пытаюсь восстановиться».

В последнем поединке, который состоялся 19 августа в турнире UFC 292, Стерлинг проиграл Шону О'Мэлли (17-1) техническим нокаутом во втором раунде. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.