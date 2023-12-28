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Умар Нурмагомедов: «Никто не хочет со мной драться. Что мне делать?»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) пожаловался в соцсетях, что ни один боец не хочет выходить с ним на бой.

«И что я должен делать, если никто не хочет со мной драться?» — спросил Нурмагомедов в соцсети X.

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.

Умар Нурмагомедов
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