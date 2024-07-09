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Адесанья: «Мне был просто необходим перерыв»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) объяснил, что взял длительный перерыв, потому что хотел отдохнуть от напряженных тренировок.

«Мне был просто необходим перерыв. Не только от боев, но и от напряженных тренировок и всего, что приходится делать бойцам каждый день. Мне нужно было отдохнуть и физически, и умственно, и даже духовно.
За это время я многое осознал. Я всегда был терпеливым человеком, но теперь у меня появилось не только терпение, но и больше решимости. Теперь я точно знаю, чего хочу достичь в этой последней главе», — приводит слова Адесаньи MMA Mania.

Адесанья проиграл Шону Стрикленду (29-6) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Адесанья подерется с Дрикусом дю Плесси (21-2) 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

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