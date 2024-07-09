Дана Уайт рассказал, как в последний момент отказался от сделки с HBO

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в 2007 году едва не заключил соглашение с каналом HBO на показ турниров UFC.

«Мы заключили сделку с HBO, по которой должны были показывать бои на их канале, — сказал Уайт FOX News. — HBO пришли и начали говорить: «Нам придется убрать эту музыку, придется сделать то и это...» Но нет, мы не позволим вам управлять нашим производством и указывать нам, что делать.

Мы уже подписали контракт, мы закончили! Я буквально позвонил Лоренцо Фертитте и сказал: «Мы не можем заключить эту сделку». Он спросил: «Что значит «мы не можем заключить эту сделку»? Сделка уже заключена». Я ответил: «Мы должны выйти из этой сделки». И Ари Эмануэль помог нам выйти из сделки с HBO. Я считаю, что если бы мы позволили HBO делать то, что они хотели, это навредило бы нам и нашему бренду. Это сделало бы нас таким же, как бокс — старым и скучным».

Глава компании Endeavor Ари Эмануэль, который в 2016 году приобрел UFC и продолжает контролировать промоушен через компанию TKO Group Holdings, представлял в 2007 году интересы лиги при продлении контракта с телеканалом Spike TV.