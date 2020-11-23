Как-то на Валентину Шевченко в Туапсе напал мужчина. Она уронила его ударом головой, так как руки были заняты телефоном

Собиралась звонить тренеру.

32-летняя Валентина Шевченко дебютировала в профессиональных ММА раньше всех других действующих чемпионов UFC. В апреле 2003-го уроженка Бишкека, которой тогда было всего 15 лет, открыла свой ММА-рекорд победой нокаутом над Элизой Айдаралиевой.

Валентина Шевченко (в центре) в юности. Фото Sputnik.kg

Для сравнения — ближайший к Шевченко среди других действующих чемпионов UFC по времени дебюта в профи — 37-летний Ян Блахович. Его профессиональная карьера началась в феврале 2007-го, на четыре года позже Валентины. Чтобы понять еще острее, какое это далекое прошлое — апрель 2003-го — по меркам ММА-истории, представьте, что Александр Емельяненко дебютировал в профи на шесть месяцев позже Валентины!

Валентина Шевченко (вторая справа). Фото Sputnik.kg

Важным решением для сестер Шевченко стала инициатива их тренера Павла Федотова перевезти девушек в самом начале нулевых из Киргизии в Сочи, где для них было больше соперниц на начальном профессиональном уровне. За время пребывания в Сочи с Валентиной и случилась указанная в заголовке уличная история, в которой она храбро и виртуозно отбила от внезапной атаки собственный телефон. Шевченко рассказала об этом в диалоге с журналисткой издания sputnik.kg Гульданой Талантбековой.

Валентина Шевченко. Фото Sputnik.kg

Талантбекова: «Говорят, что однажды вечером на улице в Бишкеке к вам пристал мужчина и пытался завладеть вашей сумочкой. Вы ударили его в нос головой, он упал, а вы пошли дальше. Это правда?»

Шевченко: «Это было не в Бишкеке, а в городе Туапсе на Черном море, и хотел он отобрать мой телефон. Была ночь, снег, я только отошла от вокзала. У меня был огромный рюкзак со спортивной экипировкой, я собиралась звонить тренеру, чтобы сказать, что удачно добралась на поезде из Сочи.

Валентина Шевченко. Фото Sputnik.kg

Тогда все и произошло. Он напал, я ударила его головой. Руки-то были заняты. Он упал, а когда поднялся, отбирать телефон у него желание пропало«.

Железный характер и поразительная сопротивляемость Валентины не раз выручали ее и в ключевых боях UFC. В первом бою с Амандой Нуньес Шевченко проиграла второй раунд 8-10, проведя почти всю пятиминутку на земле под гораздо более габаритной соперницей и пропустив ряд тяжелых локтей. На 3-й раунд Шевченко вышла ни капельки не сломленной, потрясла Нуньес в стойке, а затем уже сама перевела ее на землю, где уверенно доминировала.

В поединке с также гораздо более мощной и крупной Холли Холм Валентина побывала в нокдауне (Холм — бывшая чемпионка мира по боксу), но быстро встала и переломила ход боя. Итог: победа единогласным решением судей. А в своем последнем бою — в прошедшую субботу на турнире UFC 255 — Пуля после проигранного второго раунда Дженнифер Майе, которая давила ее массой и силой, снова возродилась и без вопросов выиграла три последующих раунда, а с ними и весь бой.

Шевченко защитила титул в четвертый раз. В истории UFC Валентина по успешным защитам пояса уступает только трем девушкам: Аманде Нуньес (7), Ронде Роузи (6) и Йоанне Енджейчик (5).