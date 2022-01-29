Ветеран российских ММА одержал победу техническим нокаутом на турнире Eagle FC 44 в Майами.

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На Сергея Харитонова после истории с Адамом Яндиевым вылилось много грубых слов. От него массово отписывались в Instagram, писали и продолжают писать гадости в комментариях, хоть и прошло уже больше года, хоть и Харитонов не сделал ничего, что навредило бы жизни других людей. Так или иначе, Сергей — один из лучших российских тяжеловесов всех времен. Пожалуй, только у Федора Емельяненко список побежденных бойцов выглядит внушительнее (но Александр Волков на подходе). Кого побеждал Харитонов:

— Сэмми Шилт;

— Педро Риззо;

— Фабрисиу Вердум;

— Алистар Оверим;

— Андрей Орловский.

Это если брать в расчет тех, кого смело можно считать легендами ММА и единоборств вообще (базовый каратист Шилт добился огромного успеха в К-1). Также Харитонов бил сейчас забытого, но в свое время очень крепкого тяжа Майка Руссоу, когда-то сильнейшего тяжеловеса М-1 Кенни Гарнера (дважды), ветеранов Роя Нельсона и Жерома Ле Баннера (в К-1). Джимми Амбрис, Мурилу Руа, Рамо Тьери Сокуджу, Алексей Кудин, Джоуи Бельтран, Майти Мо — тоже далеко не последние люди в боевом спорте. Понятно, что кто-то из соперников Сергея уже давно прошел свой пик. Но свой пик, очевидно, уже давно прошел и Харитонов.

В августе Харитонов бился с другим ветераном (но таким ветераном, который и в 46 в полном порядке) — Чейком Конго. Харитонов уверенно забрал первый раунд, вел и во втором, но пропустил удар, поплыл, оказался на земле и постучал от удушающего, когда до гонга оставалась секунда. Конго от усталости не мог стоять. Для того чтобы выиграть, Сергею было достаточно просто выдержать эту секунду и выйти на третий раунд. В ноябре Харитонов победил Фабио Мальдонадо, но поединок был испорчен ранней остановкой. Сергей, судя по ходу боя, довел бы атаку до конца, но подобные действия рефери рикошетом бьют и по репутации бойцов — хотя, казалось бы, при чем тут они. Харитонов не планировал драться в начале 2022-го, но, когда он прилетел в Майами по бизнес-делам, внезапно поступило предложение от лиги Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC. Промоушен решил запустить американское отделение и мощно стартовать за океаном. Главным боем первого американского шоу EFC должен был стать поединок между Антонио Силвой и Тайроном Спонгом. Однако Силва по неизвестным причинам выбыл, и руководство лиги сделало предложение Харитонову. Он согласился сразу.

Для Спонга это был лишь третий бой в ММА. Первый он провел в 2012 году, а второй — в 2013-м (оба выиграл — КО и ТКО). Какая-то странная статистика? Просто Спонг решил по-серьезному переквалифицироваться в бойца ММА совсем недавно. А так он был топовым кикбоксером, затем начал выступать в профессиональном боксе. С киком Тайрон завязал после того, как в 2014 году сломал голень в поединке с Гекханом Саки. Это была та самая жуткая травма — когда голень после удара ломается пополам. Спонг в кикбоксинге побеждал легенд — например, Рэя Сефо, Питера Аэртса (КО), Реми Боньяски (КО). В боксе у него чистый рекорд 14-0 (13 КО). Он должен был стать соперником Александра Усика, но попался на допинге. Другая интересная деталь из биографии суринамца: в 2005 году, 19-летним, он помогал Федору Емельяненко готовиться к бою с Мирко Филиповичем.

Когда в последний раз (до боя со Спонгом) Харитонов сам инициировал борьбу — сложно вспомнить. В 2003-2004 годах Сергей одержал четыре победы подряд сабмишенами — то были времена, когда он ездил на сборы к легендарному тренеру по самбо Александру Федорову, мастеру болевых приемов. Но чем дальше, тем больше Харитонов становился ударником. Навыки же самбо он будто стал забывать. Был, правда, один любопытный эпизод — в 2017-м Сергей вспомнил коронку Федорова и вынудил Мондрагона сдаться после болевого на ногу. Но это исключение из правил. Так что ожидалось, что бой со Спонгом полностью пройдет в стойке. И шансы Харитонова выглядели если не мизерными, то уж точно небольшими — учитывая уровень ударки у оппонента.

Бой начался с киков Спонга. Он дважды попал по внутренней стороне бедра, затем мощно ударил по ребрам. Хлесткие, быстрые удары. В тяжелом весе в ММА такое редко встретишь. Правда, Тайрон мог бы легко выступать и в полутяжелом — на взвешивании он показал 104 кг, в то время как Харитонов — 120.

Однако после следующей попытки Спонга выбросить лоу-кик Харитонов перевел бой в партер. Сколько лет он не делал тейкдауны? 15? 17? Тут надо разбираться. Сначала Сергей попытался сдавить челюсть соперника, а потом залез в маунт и начал разбивать его руками. Ударов было довольно много, но они не были амплитудными и особо чувствительными для суринамца. Однако Спонг до перерыва так и не смог встать из-под здоровенного русского. Раунд смело можно отдать Харитонову со счетом 10-8.

Второй раунд стартовал с неудачной попытки Сергея сделать перевод. Потом начался обмен ударами. Спонг запускал страшные оверхенды, но мимо. В цель попадали джебы, но и джебы Харитонова были точны. Казалось, что еще немного, и кто-то рухнет от удара. Рухнул Спонг. Но не от удара, а от тейкдауна. Харитонов снова легко забрался на соперника и снова устроил панч-бомбардировку. Одну руку соперника он отключил — так, чтобы тот освободил голову, — после чего стал всаживать в нее реально сильные удары. Видя это, рефери решил остановить поединок.

После боя Харитонов встретился с Хабибом, попросив дать ему еще один бой. Нурмагомедов, само собой, согласился. «Честно говоря, у тебя сегодня был очень хороший геймплан!» — похвалил экс-чемпион UFC ветерана ММА.

Что ж, вот такая хвалебная ода Сергею Харитонову. Но она справедлива.