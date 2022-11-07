Искусство продавать. В истории UFC было аж 97 чемпионов и только четыре человека, кто смог продать 1 млн PPV

Стать суперзвездой в 20 раз сложнее, чем забрать пояс.

Если покопаться в истории и укладе UFC, то выяснится, что самый сакральный статус, который только можно приобрести в этой организации, — это не чемпион, а тот, кто смог продать миллион платных трансляций. Или проще — тот, кто стал суперзвездой.

Эта сверкающая вершина бойцовского бизнеса — один миллион проданных PPV — влечет и интригует гораздо больше, чем взятие пояса. Ведь путь к поясу примерно ясен — нужно быть очень талантливым и дисциплинированным спортсменом, работать в хорошей команде и быть под крылом проворного менеджера. Сложно? Еще как. Но тут хотя бы есть ясность и прямизна пути. А вот в том, как взойти на вершину продаж, покорить щедрый, но при этом адски сложный американский рынок — нет никаких однозначно логичных и понятных указателей.

Конор Макгрегор на церемонии взвешивания к бою против Дональда Серроне. Фото Соцсети

Можно быть харизматичным, остроумным, обладать сильной аурой, побеждать — но все равно продавать слабо. Например, Макс Холлоуэй когда-то шел на гигантской победной серии, всегда дерется очень зрелищно, обладает хорошим чувством юмора и уникальной аурой, но при этом никогда не поднимался выше 300 тысяч проданных PPV. Джордж Сен-Пьер и Чак Лиддел, к примеру, тоже были харизматиками, с хорошим средним процентом продаж, но никому из них тоже ни разу не удалось перевалить за миллион проданных PPV. То же самое касается Даниэля Кормье, Джона Джонса и многих других легенд UFC.

Хабиб так и не стал мейнстрим-звездой на американском рынке и ни разу не продал миллион трансляций в одиночку

Чтобы разобраться в вопросе глубже, сначала стоит определиться, кого именно относить к продавшим миллион трансляций, ведь в бою всегда участвуют двое, и помимо этого у них за спиной целый кард других ярких бойцов. В этой связи к «миллионщикам» логичнее всего отнести тех, кто внес решающий вклад в продажи. К примеру, Дастин Порье не может быть отнесен к таковым, пусть и два его боя с Конором Макгрегором продали больше миллиона. Чтобы вы понимали реальную медийность Дастина — когда он возглавлял кард с Холлоуэем на UFC 236 — они продали сто тысяч PPV. Это крайне провальная цифра. После боев с Конором медийность Порье прилично выросла, и он продал 500 000 на пару с Оливейрой.

В примерно таком же положении, как Порье, находятся Хабиб и Нейт Диаз. Мне доводилось встречать забавных людей, которые думают, что Хабиб продал чуть ли не половину в тех 2,4 миллиона трансляций на легендарном UFC 229. Это, конечно, вздор, тут нужно освежить многим память. Хабиб до Конора дрался в мейн-ивенте с Яквинтой на UFC 223 и продал 350 тысяч трансляций. И эти 350 тысяч продавались всю дорогу на афишу Хабиб — Фергюсон! Тони слетел в последний момент, когда уже шел второй месяц продаж. Вот это была реальная медийность Хабиба и Тони на тот момент — на двоих со своими гигантскими победными сериями они вымучили 350 тысяч.

Хабиб на дуэли взглядов с Элом Яквинтой перед UFC 223 в Бруклине. Фото Соцсети

Хабиб так и не стал мейнстрим-супервездой в США. Мейнстрим-суперзвезда в США — это уровень какой-нибудь Рианны, или Бейонсе, или Флойда, или Майка Тайсона. Американский рынок очень непрост, несмотря на свои возможности. Он пестрый и разномастный, его нельзя привести в состояние национального единения и заставить людей покупать трансляции, просто потому что ты свой. Нет, в Америке «свой» не работает. Здесь нужно стать символом массовой культурой и поставить сытой и избалованной аудитории зрелище и развлечение нового уровня. Хабиб стал супервездой среди хардкоров, стал большим именем в США, гигантским именем в России и на Ближнем Востоке, но не суперзвездой мейнстрим-уровня в США.

После боя с Конором его медийность, однако, сильно выросла — до уровня 600-800 тысяч PPV, которые он мог делать уже почти в одиночку. Миллион же он так и не продал. То же самое касается Диаза — сам он ни разу не продал миллион и никогда не продаст.

Американский рынок — самый богатый и самый сложный. Мало драться зрелищно и знать английский — нужно говорить с этой аудиторией на понятном ей языке культурных символов

По сути, в истории UFC было только три стабильных миллионщика — это Конор, Ронда и Брок. Остальные были либо хитами одного дня (как Масвидаль), либо бойцами с очень-очень хорошим именем и хорошими средними продажами, которые в свои лучшие и самые громкие моменты переваливали за миллион (Паук, Рашад Эванс, который дважды продал миллион, Рампэйдж, Форрест Гриффин. Джонс и GSP в этой же категории, но миллион они ни разу не осилили). Когда два очень-очень хороших имени, соединенные хорошей историей, встречались — они продавали миллион, но роль каждого из них была не более 50%.

Это такие бои, как Рашад Эванс — Форрест Гриффин (1 миллион), Рашад Эванс — Рампэйдж Джексон (1,05 миллиона). Большие имена, которые внесли одинаково крупный вклад в миллион, но никто из них не продал бы его по отдельности. Чтобы вы понимали, как сложно продать миллион: это не смогли сделать даже такие бои, как Кормье — Джонс, Лиддел — Ортиз, Сильва — Соннен 2 и GSP — Биспинг. То есть в данную категорию попадают бойцы уровня продаж 500 000 PPV на своем пике. Когда два таких встречаются — получается миллион. Но по отдельности никто из них не продаст миллион никогда и ни за что.

Дуэйн Джонсон вручает BMF-пояс Хорхе Масвидалю после победы кубинца над Нейтом Диазом. Фото Соцсети

Поэтому к миллионщикам я отнес только Конора, Ронду, Леснара и Масвидаля. Взлет Масвидаля — это что-то уникальное и не знающее прецедентов. Возрастной боец, который никогда не выигрывал титулов, имел в рекорде двузначное количество поражений, вдруг после серии ярчайших побед взял микрофон и начал говорить крылатые фразы. Подчеркну, именно те фразы с тем юмором, которые совпадают с культурными символами американской аудитории.

Например, шутка про три порции с содовой, после той истории, когда он отвесил Леону Эдвардсу в подтрибунном помещении затрещину из трех ударов. В России шутка про содовую не зайдет, потому что у нас другие культурные символы, мы вообще не называем газировку содовой. Точно так же когда-то Макгергор выдал в перепалке с Дос Аньосом шутку про ночь красных трусиков. Мы можем понять эту шутку на пассивном уровне, но никогда не воспроизведем что-то подобное на активном — мы просто так не шутим, у нас другая образно-сравнительная система. Именно поэтому так сложно человеку со стороны донести себя до американской аудитории на самом масштабном уровне.

Масвидалю это на короткое время удалось, отлично помню, как после боя с Диазом его интервью собирали как макгрегоровские, помню этот гигантский хайп. Уверен, он на 70% в одиночку закрыл те 1,5 миллиона PPV в первом бою против Усмана. Потому что Усман затем с Бернсом продал около 400 тысяч, а их первый бой с Колби продажи вообще не раскрывались, что всегда плохой знак. Поскольку когда продажи большие, UFC всегда сливает эту информацию для репутации. То есть вклад Усмана в те 1,5 миллиона явно был не больше 400-500 тысяч PPV.

Хочется подчеркнуть — данный материал не является объективным математическим исследованием всей бухгалтерии UFC, поскольку для этого у меня нет внутренней информации. Это сугубо мнение, основанное на логике и представлении о каждой конкретной ситуации.