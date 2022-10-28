Самый быстрый нокаут в истории ММА: на страшной силы хай-кик боец потратил одну секунду. Видео

Майк Гаррет не любит задерживаться в клетке.

Самый быстрый нокаут в истории UFC всем известен — это летящее колено в исполнении Хорхе Масвидаля, которым он вырубил Бена Аскрена за пять секунд на турнире UFC 239. В смешанных единоборствах случались и более молниеносные поединки — например, Конор Макгрегор на старте карьеры управился с Пэдди Доэрти за четыре секунды. Но это далеко не лучший результат в истории ММА.

Пока никому не удалось превзойти показатель, зафиксированный в бою Майка Гаррета и Сэма Херона. Юные британцы сошлись в любительском поединке (три раунда по три минуты) на турнире UCMMA 14 в марте 2014-го. Гаррет по прозвищу Шреддер финишировал соперника за одну секунду. Если точнее, он немного не уложился в это время — когда Херон рухнул на канвас, секундомер показал 1,13 секунды.

Сразу после старта поединка Гаррет сблизился с оппонентом и выбросил точный хай-кик, который прилетел Херону в челюсть. Сэм упал, а Майк сразу понял, что бой закончился. Нюанс лишь в том, что рефери сигнал об окончании не дал — он подбежал к поверженному Херону уже в тот момент, когда Гаррет праздновал победу на другой стороне клетки. Но местный Дана Уайт, основатель UCMMA Дэйв О'Доннелл, был в восторге. Он тут же объявил победу Гаррета новым рекордом в смешанных единоборствах.

Поединок прошел в промежуточном весе до 76 кг. Гаррет весил 76 кг, а Херон — 72. Для обоих поединок стал дебютным в ММА. Судьба Херона неизвестна, а вот Гаррет продолжил выступать в UCMMA. В любителях он выдал еще один флэш-нокаут за 3,5 секунды, а в профи набил рекорд 4-3. Все его поединки закончились в первом раунде. За семь боев Гаррет провел в клетке времени меньше, чем в одном полноценном поединке, — 14 минут и 33 секунды.