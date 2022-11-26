Поражения Харрисон и Ахмедова, супернокаут от внука Мухаммеда Али. Как прошел финальный турнир PFL

Кайла проиграла сопернице, которую ранее побеждала дважды.

В ночь на 26 ноября в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся большой финальный турнир PFL 10, где были разыграны сразу шесть титулов Гран-при. Не обошлось и без участия российских бойцов — выступили Магомед Магомедкеримов и Омари Ахмедов.

Событие началось с любительского боя. В любом другом случае о таком поединке можно и не упоминать, но не в этот раз. В PFL дебютировал внук Мухаммеда Али, Бьяджо Али Уолш. Не стоит путать его с другим потомком, Нико Уолшем, который строит карьеру в профессиональном боксе и идет с рекордом 7-0. У Бьяджо пока все не так гладко: в любительских ММА он дебютировал только в июне 2022-го, проиграв удушающим. Уже в августе парень вернулся и победил нокаутом, но оба поединка прошли в неизвестных промоушенах. Теперь Бьяджо подписал контракт с PFL, где пока также будет выступать по любительским правилам.

Соперник внука Али, Том Грессер, дерется в любителях с 2016 года, и с тех пор победил лишь один раз. Бой оказался мисматчем и закончился на 45-й секунде первого раунда. Бьяджо обрушился на соперника с ударами и нокаутировал правым прямым.

Россиянин Магомед Магомедкеримов уже завоевывал миллион долларов в сезоне-2018. В этот раз он не участвовал в Гран-при, а в финальном турнире провел поединок с известным по выступлениям в UFC Глейсоном Тибау. Бразилец известен поединком против Хабиба Нурмагомедова в 2012 году, когда уступил Орлу единогласным решением судей, что многие посчитали «ограблением». Спустя шесть лет Тибау проиграл и Исламу Махачеву, но уже без вопросов: новый чемп нокаутировал Глейсона за 56 секунд. Магомедкеримов аккуратно и без проблем перебил возрастного бразильца, пропустив лишь несколько тейкдаунов. Все судьи отдали победу россиянину.

PFL — один из промоушенов, который всегда рад сотрудничеству с бывшими бойцами UFC. На этом турнире их было особенно много — 11 из 22 бойцов ранее выступали в промоушене Даны Уайта, если исключить из расчета любительские бои. Но бэкграунд в UFC не гарантирует статус звезды в PFL. На турнире PFL 10 Джереми Стивенс проиграл удушающим приемом Натану Шульте, и это уже его второе поражение в новой организации. А Марлон Мораес уступил нокаутом другому выходцу из UFC, Шеймону Мораесу. Марлон возобновил карьеру после предложения от PFL, и это привело к пятому досрочному поражению подряд.

В череде поединков за миллион долларов первыми стояли Омари Ахмедов и Роб Уилкинсон. После ухода из UFC Омари плохо начал в PFL, уступив нокаутом Джордану Янгу, но затем выдал три победы подряд и дошел до финала Гран-при. Уилкинсон известен в первую очередь тем, что стал дебютным соперником Исраэля Адесаньи в UFC. Роб выступает в PFL с текущего сезона, он шел на серии из пяти досрочных побед.

Австралиец считался фаворитом в поединке с Ахмедовым. У россиянина в бою не получалось фактически ничего. В стойке Уилкинсон был лучше, а тейкдауны Омари не удавались. К концу первого раунда Ахмедов начал пропускать слишком часто, а во втором понес столько урона, что врач не позволил ему продолжить бой. Этот сезон PFL стал первым, когда боец из России не смог забрать миллион. Ранее в Гран-при побеждали Магомед Магомедкеримов (2018), Али Исаев (2019) и Мовлид Хайбулаев (2021).

Омари Ахмедов. скриншот из видео

А в главном событии вечера Кайла Харрисон пробовала забрать уже третий миллион за последние три года. Соперницей двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо вновь стала Ларисса Пачеко. С бразильянкой Кайла билась уже дважды в сезоне-2019 — в регулярном турнире и в финале. Оба раза Харрисон победила единогласным решением судей, но их третий бой получился совсем другим.

Как и всегда, Кайла шла гигантским фаворитом с коэффициентом 1,14, при этом на Пачеко можно было поставить с кэфом 6. Если первый раунд точно забрала Харрисон за счет действий в партере, то второй отрезок остался за Пачеко, которая здорово смотрелась в стойке, а на канвасе без устали била Кайлу, даже когда американка находилась в доминирующей позиции. В третьем раунде Пачеко имела шанс задушить соперницу, заключив ее шею в треугольник, но Харрисон перетерпела и выбралась из удушения. Конец раунда Кайла забрала, тем самым наверняка склонив судей на свою сторону.

Кайла Харрисон. скриншот из видео

В четвертой пятиминутке Пачеко снова выглядела лучше: шла вперед, чаще била и снова пыталась задушить. В финальном отрезке бразильянка накормила Харрисон локтями и даже имела шанс финишировать чемпионку. Кайла не сделала почти ничего, хотя и сидела на Пачеко последние две минуты раунда. Судьи единогласно отдали победу бразильянке — 48-47, 48-47, 48-47. 3:2 по раундам, Пачеко — новая чемпионка PFL и обладательница миллиона долларов. А Кайле, похоже, пока действительно рано в UFC.

Все результаты турнира PFL 10

— Финал Гран-при в легком весе: Кайла Харрисон — Ларисса Пачеко — победа Пачеко единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47).

— Финал Гран-при в полулегком весе: Брендан Лафнейн — Бубба Дженкинс — победа Лафнейна нокаутом (4-й раунд, 2:38).

— Финал Гран-при в тяжелом весе: Анте Делия — Матеус Шеффель — победа Делии нокаутом (1-й раунд, 2:50).

— Финал Гран-при в легком весе: Оливье Обин Мерьсе — Стиви Рэй — победа Мерсье нокаутом (2-й раунд, 4:40).

— Финал Гран-при в полусреднем весе: Садибу Си — Дилано Тейлор — победа Си единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

— Финал Гран-при в полутяжелом весе: Роб Уилкинсон — Омари Ахмедов — победа Уилкинсона техническим нокаутом после остановки врачей (2-й раунд, 5:00).

— Аспен Лэдд — Джулия Бадд — победа Лэдд раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Роб Уилкинсон и Омари Ахмедов. Фото Global Look Press

— Шеймон Мораес — Марлон Мораес — победа Шеймона нокаутом (3-й раунд, 0:58).

— Джереми Стивенс — Натан Шульте — победа Шульте удушением «ручной треугольник» (2-й раунд, 1:32).

— Магомед Магомедкеримов — Глейсон Тибау — победа Магомедкеримова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

— Дакота Дичева — Катерин Корогенес — победа Дичевой нокаутом (1-й раунд, 4:20).

— Бьяджо Али Уолш — Том Грессер — победа Уолша нокаутом (1-й раунд, 0:45).