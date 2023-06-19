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Девушка-боец вырубила напавшего на нее мужчину. Пьяный незнакомец возмутился татуировками спортсменки

Отдел единоборств «СЭ»
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Алана Караева
Алана Караева.
Фото скриншот из видео
Алана Караева
Алана Караева.
Фото Соцсети
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Брат Аланы Караевой нашел агрессора — пришлось извиняться.

Двукратная чемпионка России по ММА Алана Караева вырубила напавшего на нее мужчину во Владикавказе. Девушка рассказала, что неизвестный был нетрезв: сначала он оскорблял Караеву из-за внешнего вида, а затем попытался применить физическую силу.

По слова Караевой, агрессивно настроенного незнакомца возмутили ее татуировки. Когда он стал приближаться, девушка предупредила, что вызовет полицию, но нападавший не только продолжил сокращать дистанцию, но и поднял на нее руку. Девушка тут же ответила и нокаутировала агрессора.

Алана Караева
Алана Караева.
Фото Соцсети

«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция, и я ударила его в ответ, — приводит слова Караевой телеграм-канал «Сапа 15». — Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, я почувствовала резкую боль, но нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалеку парней».

Мужчина скрылся с места конфликта, но брат девушки нашел его и назначил встречу, где тот извинился перед Караевой. Спортсменка в ответ забрала заявление из полиции. При этом из личного разговора Алана сделала вывод, что нападавший не остановился бы, если бы не получил отпор: «Он сказал, что не ожидал получить ответного удара. Говорит, что не на ту напал. То есть если бы это была беззащитная девочка, он бы продолжил свои действия».

Алана Караева не только успешно выступает по любителям в смешанных единоборствах, однажды у нее был поединок в профессиональном боксе. В 2021 году Караева вышла в ринг против Екатерины Кочкиной и отправила соперницу в нокаут в первом раунде.

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