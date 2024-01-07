Дебют Милохина в ринге запланирован на февраль. Ранее блогер планировал победить брата Хабиба

Соперник пока неизвестен, а поединок пройдет в Дубае.

Имя блогера Дани Милохина постепенно становится все привычнее видеть в заголовках новостей о единоборствах. Все началось с того, что в конце сентября прошлого года мир ММА повергли в шок слова тик-токера, который заявил, что собирается подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова. Милохин сказал, что хочет не просто выйти с родственником Орла в клетку, но и победить, чтобы после этого Хабиб ему поаплодировал.

На это высказывания с юмором отреагировали троюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов и чемпион UFC Ислам Махачев, но Милохин не унимался, несмотря на огромное число негативных комментариев, посыпавшихся на него в соцсетях.

«Я реально заинтересовался боями, — сказал Милохин в интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор». — В интернете все меня хейтят: «Какой Хабиб? Куда, брат? Ты видел себя?» Сейчас я не готов, но посмотрим на меня через два года, друзья. Через два года это уже будет убийца».

Даня действительно активно тренируется, а в интервью Sports.ru даже заявлял, что его друг, рэпер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ. — Прим. «СЭ») боится с ним спарринговать. «Когда еще не очень сильно занимался, он меня побеждал — Алишер больше меня, у него длиннее руки, дольше ходил на бокс. Сейчас, бро, он не лезет и не хочет со мной спарринговать. Понимает, что я уже отбитый чел и мне уже хорошенько давали по лицу. Он видел мои синяки, тренировки и, конечно, изменения в теле. Алишер сам говорит: «Вау, бро! [вот это] у тебя шея. Ты уже такой — прям мужичок». Думаю, нам нет смысла спарринговать. Сейчас если не вырублю его, то точно обыграю».

Возможность продемонстрировать первые успехи при зрителях у Милохина появится уже скоро. По словам его тренера Зорика Степаняна, дебютный бой блогера состоится в феврале. Правда, пока не по смешанным единоборствам, а по правилам бокса.

«Да, но пока он точно не подтвержден, — сказал Степанян Sport24. — Ориентируемся провести бой в середине-конце февраля. Даня весит 65 кг, поэтому организуем поединок в легком весе по правилам бокса. Бой пройдет в Дубае».

Ранее у Милохина уже был опыт в ринге, но серьезным назвать этот бой невозможно. Даня бился с другим блогером, Артуром Бабичем, в гигантских боксерских перчатках. Бой продлился три раунда, а победителем объявили Милохина.