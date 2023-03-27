Легенда UFC вылечил псориаз плотоядной диетой. «Я мучился от него с детства»

Чудесное исцеление.

Чад Мендес — один из лучших бойцов в истории UFC среди тех, кто так и не стал чемпионом. Трижды он дрался за пояс, и всякий раз напротив него была сила, его превосходящая.

Сначала Чад одним из первых на тот момент убедился в том, что ММА зашли так далеко, что ударники уже могут защищаться от борьбы. Великолепный Жозе Альдо остановил все тейкдауны Мендеса, а затем в одной из завязок шустро развернулся и вырубил его коленом.

Два года американец зрел для реванша, трансформируясь из атлетичного борца-танчика в универсального борца-панчера. На реванш с Альдо вышел уже гораздо более разносторонний и опасный Мендес, и в итоге они отбились с бразильцем пять раундов кость в кость, сотворив один из величайших боев в истории ММА. Но даже такого внушительного прогресса и упорства Чаду снова не хватило — Альдо опять отбился от всей борьбы, а в стойке оказался чуть получше.

Третий и последний раз Мендес штурмовал титул в поединке с Конором Макгрегором в июле 2015-го. Честно говоря, к этой попытке он был готов хуже всего — вышел на 10-дневном уведомлении прямо из леса (боец был в охотничьем походе) — но все равно дерзкого ирландца прилично потрепал. Повалял на полу, насыпал локтей сверху, а потом добавил в стойке. Конор, однако, перетерпел и передышал оппонента, нокаутировав его в концовке второго раунда левым прямым.

Макгрегор победил Мендеса нокаутом. MMAfighting.com

После этого боя Чад уже никогда не был прежним. Спустя пять месяцев он еще раз проиграл нокаутом — на этот раз Фрэнки Эдгару, а затем попался на допинге и ушел в двухлетний бан. USADA нашли у него стимулятор гормона роста GHRP-6, попадание которого в организм боец объяснил стероидным кремом от псориаза. Тогда эту отговорку сочли смехотворной, однако мало кто знает, что Мендес действительно всю свою жизнь страдал от этого кожного заболевания.

Псориаз высыпал у него в школьные годы и периодически напоминал о себе острыми воспалительными периодами вплоть до 35-летия — пока Мендес по совету знакомых не решил сесть на плотоядную диету.

Она привела к потрясающим результатам, уже через две недели боец избавился от ужасной сыпи на ногах, а за четыре месяца полностью удалил псориаз со всего кожного покрова тела. О чудесном исцелении Мендес рассказал на YouTube-канале «Mark Bell's Power».

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Чад Мендес: «Я мучился от псориаза всю мою жизнь, это наследственное заболевание, у моего дяди оно тоже было. Первый раз, в детстве, псориаз вылез у меня на голенях. Потом, с годами, он стал разрастаться и разрастаться. Сначала у меня был такой лоскуток сыпной кожи на одной голени. Потом сыпь пошла на лодыжки, потом вверх до колена, потом высыпало с обратной стороны ног. Потом, в колледже, псориаз появился у меня на голове, на ушах, во взрослом возрасте высыпало на локти.

Псориаз — это аутоиммунное заболевание. У нас у всех есть клетки, которые отмирают и перестают функционировать. При псориазе эти новые клетки репродуцируются так быстро, что старые клетки не успевают отмереть в нормальные сроки, что-то вроде такого. И у тебя образуются эти псориазные бляшки, так их называют, мертвая кожа. Они суперсухие, суперчешутся, лопаются, кровоточат, болят. Я принимал разные лекарства, с рецептом и безрецептурные, мне прописывали разные кремы, в том числе стероидный крем, который, кстати, очень дорогой. Да, эти кремы помогают, но не было ничего, что помогло бы мне полностью избавиться от псориаза.

Ноги Мендеса до начала плотоядной диеты. Фото Соцсети

И я думал, предполагал, что должно быть что-то, что может помочь. Я слушал Рогана, слушал тебя [Марка Белла], говорил с доктором Шоном Бейкером и Полом Саладино, и решил попробовать плотоядную диету. Я прибегнул к ней как к элиминационной диете, потому что наверняка какие-то продукты провоцировали воспаление. Многие аутоиммунные заболевания идут от желудка, бактерии и всего такого. И после очередной вылазки на охоту я решил залететь полностью в эту диету. Вот видите фотографии, вот так меня высыпало сразу после охоты. Я пришел домой, разделся и такой: «Вы издеваетесь что ли?»

Ноги Мендеса после двух недель диеты. Фото Соцсети

Я начал питаться плотоядно и заметил, что уже через две недели ситуация резко улучшилась. Еще один фактор, на который я обратил внимание, — это недостаток сна. Недостаток сна провоцировал воспаление сильнее всего. Во время походов на охоту я спал в районе 4-6 часов, потому что нужно вставать до восхода солнца, или потому что охота шла поздно вечером и приходилось ложиться очень поздно. В итоге 4-5 дней ты спишь по 4-5 часов, возвращаешься с охоты и идет сильное воспаление.

Я решил пока месяц питаться плотоядно, и если ничего не изменится — просто вернуться к привычной диете. И после двух недель четко понял, что диета работает. В итоге четыре месяца я сидел на хардкорной плотоядной диете — только мясо, дичь, яйца, молочка и морепродукты. Никаких углеводов, никакого сахара, ничего. Честно говоря, это было жестковато, это была тотальная элиминационная диета. Я сильно просушился на такой диете, процент жира уменьшился, мышечная масса увеличилась. Просто невероятно, как я просушился всего за месяц. Первую неделю на такой диете мне было непросто, был эффект, который называют «кето-гриппом», я чувствовал потерю мотивации, лень, усталость».

Марк Белл: «В это время нужно принимать добавки и электролиты, потому что такая диета высасывает из тебя на первые несколько дней воду, ты теряешь 4-5 фунтов веса, вот этот «пушок» уходит, и люди чувствуют себя поначалу высушенными. Нужно где-то солить еду, использовать добавки для гидратации».

Чад Мендес: «Да, Роган мне потом сказал, что есть добавки, которые облегчают переход на такую диету. Полторы недели я был вялый, но после месяца все нормализовалось, я мощно просушился, с псориазом стало гораздо лучше, и я решил держать диету 4 месяца. И спустя 4 месяца доктор Шон сказал: «Эй, тебе нужно добавлять углеводы, тебе не нужно сидеть на плотоядной диете до конца жизни, ты ввел ее не для общего восстановления здоровья, а псориаза, чтобы увидеть, что провоцирует воспаление».

Я стал возвращать в рацион рис, суши, фрукты, с осторожностью — немного картошки, меда. Я заметил, что томаты и перцы провоцируют воспаление. Я убрал тотально все растительные масла, все переработанные сахара, большинство овощей, как листовые зеленые продукты и прочее. В итоге мои ноги тотально очистились от псориаза. Я чувствую себя отлично, налегке, быстрым, более мускулистым, взрывным, сильным. В итоге два года я на такой диете и буду продолжать ее, просто увеличу еще потребление фруктов, потому что мне, как взрывному атлету, нужно хорошее восстановление гликогена».