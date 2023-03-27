Легенда UFC вылечил псориаз плотоядной диетой. «Я мучился от него с детства»
Чад Мендес — один из лучших бойцов в истории UFC среди тех, кто так и не стал чемпионом. Трижды он дрался за пояс, и всякий раз напротив него была сила, его превосходящая.
Сначала Чад одним из первых на тот момент убедился в том, что ММА зашли так далеко, что ударники уже могут защищаться от борьбы. Великолепный Жозе Альдо остановил все тейкдауны Мендеса, а затем в одной из завязок шустро развернулся и вырубил его коленом.
Два года американец зрел для реванша, трансформируясь из атлетичного борца-танчика в универсального борца-панчера. На реванш с Альдо вышел уже гораздо более разносторонний и опасный Мендес, и в итоге они отбились с бразильцем пять раундов кость в кость, сотворив один из величайших боев в истории ММА. Но даже такого внушительного прогресса и упорства Чаду снова не хватило — Альдо опять отбился от всей борьбы, а в стойке оказался чуть получше.
Третий и последний раз Мендес штурмовал титул в поединке с Конором Макгрегором в июле 2015-го. Честно говоря, к этой попытке он был готов хуже всего — вышел на 10-дневном уведомлении прямо из леса (боец был в охотничьем походе) — но все равно дерзкого ирландца прилично потрепал. Повалял на полу, насыпал локтей сверху, а потом добавил в стойке. Конор, однако, перетерпел и передышал оппонента, нокаутировав его в концовке второго раунда левым прямым.
После этого боя Чад уже никогда не был прежним. Спустя пять месяцев он еще раз проиграл нокаутом — на этот раз Фрэнки Эдгару, а затем попался на допинге и ушел в двухлетний бан. USADA нашли у него стимулятор гормона роста GHRP-6, попадание которого в организм боец объяснил стероидным кремом от псориаза. Тогда эту отговорку сочли смехотворной, однако мало кто знает, что Мендес действительно всю свою жизнь страдал от этого кожного заболевания.
Псориаз высыпал у него в школьные годы и периодически напоминал о себе острыми воспалительными периодами вплоть до 35-летия — пока Мендес по совету знакомых не решил сесть на плотоядную диету.
Она привела к потрясающим результатам, уже через две недели боец избавился от ужасной сыпи на ногах, а за четыре месяца полностью удалил псориаз со всего кожного покрова тела. О чудесном исцелении Мендес рассказал на YouTube-канале «Mark Bell's Power».
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Чад Мендес: «Я мучился от псориаза всю мою жизнь, это наследственное заболевание, у моего дяди оно тоже было. Первый раз, в детстве, псориаз вылез у меня на голенях. Потом, с годами, он стал разрастаться и разрастаться. Сначала у меня был такой лоскуток сыпной кожи на одной голени. Потом сыпь пошла на лодыжки, потом вверх до колена, потом высыпало с обратной стороны ног. Потом, в колледже, псориаз появился у меня на голове, на ушах, во взрослом возрасте высыпало на локти.
Псориаз — это аутоиммунное заболевание. У нас у всех есть клетки, которые отмирают и перестают функционировать. При псориазе эти новые клетки репродуцируются так быстро, что старые клетки не успевают отмереть в нормальные сроки, что-то вроде такого. И у тебя образуются эти псориазные бляшки, так их называют, мертвая кожа. Они суперсухие, суперчешутся, лопаются, кровоточат, болят. Я принимал разные лекарства, с рецептом и безрецептурные, мне прописывали разные кремы, в том числе стероидный крем, который, кстати, очень дорогой. Да, эти кремы помогают, но не было ничего, что помогло бы мне полностью избавиться от псориаза.
И я думал, предполагал, что должно быть что-то, что может помочь. Я слушал Рогана, слушал тебя [Марка Белла], говорил с доктором Шоном Бейкером и Полом Саладино, и решил попробовать плотоядную диету. Я прибегнул к ней как к элиминационной диете, потому что наверняка какие-то продукты провоцировали воспаление. Многие аутоиммунные заболевания идут от желудка, бактерии и всего такого. И после очередной вылазки на охоту я решил залететь полностью в эту диету. Вот видите фотографии, вот так меня высыпало сразу после охоты. Я пришел домой, разделся и такой: «Вы издеваетесь что ли?»
Я начал питаться плотоядно и заметил, что уже через две недели ситуация резко улучшилась. Еще один фактор, на который я обратил внимание, — это недостаток сна. Недостаток сна провоцировал воспаление сильнее всего. Во время походов на охоту я спал в районе 4-6 часов, потому что нужно вставать до восхода солнца, или потому что охота шла поздно вечером и приходилось ложиться очень поздно. В итоге 4-5 дней ты спишь по 4-5 часов, возвращаешься с охоты и идет сильное воспаление.
Я решил пока месяц питаться плотоядно, и если ничего не изменится — просто вернуться к привычной диете. И после двух недель четко понял, что диета работает. В итоге четыре месяца я сидел на хардкорной плотоядной диете — только мясо, дичь, яйца, молочка и морепродукты. Никаких углеводов, никакого сахара, ничего. Честно говоря, это было жестковато, это была тотальная элиминационная диета. Я сильно просушился на такой диете, процент жира уменьшился, мышечная масса увеличилась. Просто невероятно, как я просушился всего за месяц. Первую неделю на такой диете мне было непросто, был эффект, который называют «кето-гриппом», я чувствовал потерю мотивации, лень, усталость».
Марк Белл: «В это время нужно принимать добавки и электролиты, потому что такая диета высасывает из тебя на первые несколько дней воду, ты теряешь 4-5 фунтов веса, вот этот «пушок» уходит, и люди чувствуют себя поначалу высушенными. Нужно где-то солить еду, использовать добавки для гидратации».
Чад Мендес: «Да, Роган мне потом сказал, что есть добавки, которые облегчают переход на такую диету. Полторы недели я был вялый, но после месяца все нормализовалось, я мощно просушился, с псориазом стало гораздо лучше, и я решил держать диету 4 месяца. И спустя 4 месяца доктор Шон сказал: «Эй, тебе нужно добавлять углеводы, тебе не нужно сидеть на плотоядной диете до конца жизни, ты ввел ее не для общего восстановления здоровья, а псориаза, чтобы увидеть, что провоцирует воспаление».
Я стал возвращать в рацион рис, суши, фрукты, с осторожностью — немного картошки, меда. Я заметил, что томаты и перцы провоцируют воспаление. Я убрал тотально все растительные масла, все переработанные сахара, большинство овощей, как листовые зеленые продукты и прочее. В итоге мои ноги тотально очистились от псориаза. Я чувствую себя отлично, налегке, быстрым, более мускулистым, взрывным, сильным. В итоге два года я на такой диете и буду продолжать ее, просто увеличу еще потребление фруктов, потому что мне, как взрывному атлету, нужно хорошее восстановление гликогена».