Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом

Зайон Кларк сразился против здорового человека, но правила немного изменили.

Пока в Лас-Вегасе Арман Царукян побеждал Дамира Исмагулова, а Джаред Каннонье — Шона Стрикленда, в Сан-Диего проходил турнир Gladiator Challenge: Season's Beatings, где дебютный бой по правилам смешанных единоборств провел безногий американец Зайон Кларк.

25-летний Кларк родился с синдромом каудальной регрессии, редкого заболевания, которое ухудшает развитие нижней половины тела человека. В начальной школе он начал заниматься борьбой и добился приличных успехов, соревнуясь с соперниками без ограниченных возможностей.

Зайон Кларк. Фото Соцсети

Его соперником стал боец Юджин Мюррей с рекордом 0-4. Все поединки Мюррей проиграл нокаутами, лишь однажды пережив первый раунд. Чтобы посмотреть первый бой Кларка в прямом эфире, интересующимся пришлось заплатить 20 долларов (1297 рублей). Из-за объективных причин в правила поединка внесли небольшие изменения: Мюррей не мог бить Зайона ногами и коленями по голове.

Зайон, чье имя можно три раза встретить в Книге рекордов Гиннесса, был настроен очень серьезно: «Я уникальный не потому, что у меня нет ног, а потому что во мне горит огонь. Я живу по принципу «никаких оправданий», и каждый день я иду вперед. Я начинаю профессиональную карьеру. Я здесь, чтобы перегрызть ему глотку и устроить шоу», — говорил Кларк в интервью Fox LA.

У Мюррея не было больших проблем с тем, чтобы биться с безногим. Когда представители Gladiator Challenge несколькими неделями ранее мужчине, который работает на складе в Калифорнии, предложили бой с Зайоном Кларком, Юджин не мог в это поверить. «Подождите, мы говорим об одном и том же Зайоне Кларке?» — прервал он.

Афиша боя. Фото Соцсети

По словам Мюррея, Зайон вдохновляет его, но он намерен выйти и победить впервые в карьере. «Достижения, решимость, все это. Он удивительный человек. Да, мне нужна первая победа. Действительно ли я хочу разбить его? Не совсем. Мне будет немного больно бить его. Но победа над ним будет иметь огромное значение для моей жизни», — рассказывал неудачливый боец в интервью ESPN.

По клетке Зайон передвигался на руках — такой же способ он выбирает и в жизни, предпочитая его инвалидной коляске и протезам. Поначалу бойцы действовали осторожно: держали дистанцию, изредка обмениваясь ударами. Но в середине первого отрезка Кларку удалось провести тейкдаун — Мюррей не устоял под его напором. Позже безногий боец еще несколько раз переводил соперника на канвас, а иногда Зайону даже удавалось контролировать оппонента в партере. По ударам Кларк тоже не отставал, но финиша не случилось — судьи единогласно отдали победу дебютанту.

Большая цель Кларка — попасть в UFC, Зайон уже возмущался, что руководство промоушена подписало контракт с Хасбиком, хотя дагестанец никогда не демонстрировал навыков в клетке. Вряд ли в сильнейшем промоушене мира когда-то появится человек вроде Кларка, но сделать карьеру в организациях уровнем пониже американец вполне способен.