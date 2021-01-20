«Он моей знакомой лоу-кик прописал, конченый». Как армянский боец UFC задушил фээсбэшника за обиду подруги

Арман Царукян родился в богатой семье, но решил стать бойцом.

24 января восходящий проспект из Краснодара Арман Царукян (15-2) проведет свой четвертый бой в UFC против Насрата Хакпараста (12-3). Оба бойца не старше 25 лет (Царукяну — 24, Хакпарасту — 25), оба в определенном смысле стоят друг у друга на дороге, и поэтому обоим нужно срочно решить важнейший локальный вопрос: кто из них двоих, молодых и перспективных, еще перспективнее.

Путь Царукяна разительно отличается от обычного бойца. Арман — парень из очень обеспеченной семьи, его отец — крупный бизнесмен. У него нет финансовой мотивации драться, Царукян живет в хоромах элитного жилого комплекса Краснодара, носит «Ролекс» и несколько марок других люксовых часов стоимостью в 20 тысяч долларов, коллекционирует дорогие туфли и аксессуары.

Арман Царукян показывает «Ролекс» из своей коллекции часов.

Его вхождение в UFC также получилось необычным для 22-летнего парня, о котором никто не слышал. Уже в дебюте Царукяну (пусть внепланово и на коротком уведомлении) дали рейтингового бойца топ-класса Ислама Махачева, с которым они наработали на «Бой вечера», при этом не пролив и капли крови.

UFC крайне редко награждает бойцов послематчевым бонусом, если они не избивают друг друга до соплей, но Махачев и Царукян умудрились положить себе в карман по 50 тысяч долларов динамичным грэпплинг-выступлением с серией ярчайших борцовских мини-схваток и техничных тейкдаунов.

После очень достойного поражения Махачеву единогласным решением судей Царукян затем дважды выиграл — заборол канадца Оливье Обина-Мерсье и перебил в стойке джитсера Дави Рамоса. И тут же услышал в свой адрес большой коллективный респект от ММА-сообщества. Армянским бойцом восхищался даже Джо Роган — он поставил на его победу в бою с Рамосом 10 тысяч долларов и назвал одним из самых многообещающих талантов в этом виде спорта.

Интервью Царукяна отличает очень спокойная, благодушная манера — он почти никогда не повышает голос, не показывает на лице резких эмоций, активно не жестикулирует. Но как-то ютуб-подкасту Salim! удалось вытащить из него шикарную историю про драку со студентом Института ФСБ. Армянин сначала уронил фээсбэшника двойкой, затем получил в ответ, но вырвал победу удушающим приемом.

«Последний раз я дрался на улице с рукопашником, — рассказал Царукян. - Он девушку там обидел, лоу-кик ей прописал. Пьяный был, лоу-кик ей прописал, забил ее, короче, конченый. Еще учился он в Институте ФСБ. Она мне сказала, а я этого парня знал, в школе учились, на 4-5 лет старше меня. Я просто к нему подошел и сказал: «Можешь извиниться, пожалуйста? Просто извинись, что так сделал». Он: «Да она сама первая начала меня обзывать, я с ней познакомился, она мне: «Нет».

Говорю ему: «И что — надо было ей за это лоукик?» — «Да я так, чуть ногой пнул ее, чтобы отошла от меня». Я говорю: «Ну извинись, чтобы по-другому нам не разговаривать». Он: «А как?» — «Ну, будем драться». И он такой: «Давай». И я бью ему, короче, он падает. У меня удар-то есть, он падает. Я думаю, все с ним. Но он встает, я в себя его привожу. И он смотрит на меня и тут двойку мне — тык-тык. Прямо четкую двоечку засадил, зашла прямо четко. Тык-тык — я думаю: «Что за тип?»

Говорю ему: «Пойдем на улицу». А он такой высокий был, я думаю: «На стойке с ним не вариант». Сразу бью, прохожу, перевожу, я в маунт сел, он развернулся, спину отдал, хотел мост сделать. Я думаю: «Бить не буду, не». Задушил его, короче, пока не выключился. Выключился, перевернул его, позвал ребят, в себя его привели".