Корешков наконец-то подрался в Bellator. Он чуть не нокаутировал спарринг-партнера Порье

В ночь на 14 августа в Анкасвилле (Коннектикут, США) прошло шоу Bellator 264, где в соглавном бою бывший чемпион полусреднего веса Андрей Корешков (24-4) единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси (14-10, 10 КО). Россиянин вышел в клетку на коротком уведомлении, согласившись на поединок за три недели до турнира.

Последний поединок Корешков провел 23 февраля в Сочи на турнире AMC Fight Night, где в первом раунде главного боя вечера заставил сдаться бразильца Адриано Родригеса. Этот бой был организован ради того, чтобы россиянин не простаивал — тогда он не мог попасть в Америку из-за отсутствия визы. К счастью, виза была получена, и Корешков снова получил возможность биться в Bellator — спустя два года после досадного поражения раздельным решением судей Лоренцу Ларкину на Bellator 229.

Соперник Корешкова — Хомаси — опаснейший нокаутер, который к тому же является спарринг-партнером экс-временного чемпиона UFC Дастина Порье и обладателя титула BMF сильнейшей лиги Хорхе Масвидаля — они вместе тренируются в American Top Team. Помимо этого, Сабах — десятый номер рейтинга полусреднего веса Bellator. Еще год назад он шел на серии из трех побед подряд, но в апреле 2021-го проиграл техническим нокаутом Полу Дэйли.

Андрей сразу занял клетки. Первые 40 секунд бойцы обрабатывали друг друга лоу-киками. Корешков стал наращивать прессинг, благодаря чему сумел зажать соперника к сетке. Однако Хомаси сконтрил, перевернул российского бойца спиной к сетке и удерживал его в таком положении около минуты. Сабах еще тот любитель порубиться, но, видимо, в этот день у него были другие планы.

Корешков вырвался, нанес уширо, но промахнулся, позволив Хомаси забрать свою спину. Американец подтащил ученика Александра Шлеменко к сетке и снова попробовал контролировать. Ничего не получилось: Корешков выбрался из неудобного для себя положения и открыл настоящую охоту за финишем. «Колено!» — выкрикнул из угла Александр Шлеменко. Андрей послушал его и тут же нанес удар коленом в прыжке — точный. Через некоторое время ситуация повторилась: Шлеменко призвал пробить коленом — Корешков подпрыгнул и пробил, и снова точно. Причем во второй раз омич развил преимущество — провел мощную серию ударов, а затем начал контролировать противника внизу.

Корешков продолжил доминировать в стойке и во втором раунде. В середине раунда Хомаси попытался пройти ему в корпус, после чего получил удар коленом в голову. Американский боец поплыл, нокаут оказался близко. «Попал!» — выкрикнул Шлеменко. Хомаси сумел схватиться за ногу Корешкова, что его спасло. Пока Андрей искал наиболее удобную позицию для продолжения атаки, Сабах более-менее пришел в себя.

Корешков зашел Хомаси за спину, начал бомбардировать его ударами. Потом бой перетек к сетке, где россиянин поднял соперника, а затем шмякнул об пол. Корешков закончил раунд в партере. За такую 5-минутку судьи смело могли ставить 10-8 в пользу сибиряка.

В начале третьего раунда Хомаси пошел ва-банк и буквально прыгнул на Корешкова с оверхендом, но провалился и упал. Андрей воспользовался моментом, забрав контроль на земле. Снизу Сабах выглядел так же беспомощно, как и предыдущие десять минут поединка. Корешков еще две минуты продержал соперника, периодически обрабатывая его ударами, а после снова завладел спиной, откуда продолжил комфортно работать.

Когда на таймере осталось две минуты до конца второго раунда, Хомаси все же сумел вывернуться и войти в гард, забрав инициативу в партере, но там не сделал ничего, кроме одного удара локтем. Итог: победа Корешкова единогласным решением судей. Скорее всего, Корешков претендует как минимум на десятую строчку рейтинга. Он вернулся в гонку за чемпионский титул, которым владел пять лет назад.