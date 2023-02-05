«Ты дурак что ли?» Неудачный дебют Исаева в Bellator поссорил секундантов

Победитель Гран-при PFL не проиграл, но выглядел крайне неуверенно.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США, проходит турнир Bellator 290, в главном событии которого состоится последний бой в карьере Федора Емельяненко против Райана Бейдера. В прелимах турнира дебютировал другой российский боец, 39-летний Али Исаев, который встретился с американцем Стивом Моури.

Исаев — победитель Гран-при PFL 2018 года. Тогда боец пришел в недавно переформатированную лигу с рекордом 4-0 и сразу выдал серию из пяти побед, завоевав миллион долларов. После этого Исаев не выступал три года — из-за травм и проблем с визой у него отменилось четыре поединка в PFL. Теперь Исаев дебютирует в Bellator, и сразу против оппонента из топ-5.

Стив Моури — тоже непобежденный боец. 10 его поединков закончились победами, а последний бой против Валентина Молдавского остался без результата из-за тычка в глаз, после которого американец не смог продолжать.

Али Исаев (справа) и Стив Моури. Bellator

Бой получился очень тяжелым для Исаева. Россиянин, который выступал на турнире под флагом Азербайджана (получил визу на этот паспорт), забрал первый раунд, но разгромно проиграл второй. Моури избивал Исаева в течение второй двухминутки, но Херб Дин не спешил останавливать поединок, и Али дожил до перерыва.