17-летний боец ММА погиб во время боя. Он скрыл от тренера, что держит пост

Раньше у юного спортсмена не было проблем со здоровьем.

В Казахстане на турнире Nomad MMA скончался юный боец смешанных единоборств: Канату Ахунову стало плохо прямо во время второго раунда поединка. Когда прибыла скорая, спасти подростка не удалось — была констатирована смерть. Чемпионат проходил в городе Актау, по факту гибели 17-летнего спортсмена началось расследование.

Во время поединка юноша упал, а первую помощь ему оказывали медработники спорткомплекса «Батыр», где проходил турнир. Тренер Каната Эльвин Агаев ранее подал заявку на соревнования с медицинской справкой, согласно которой состояние здоровья 17-летнего бойца находилось в норме.

«Нам заранее скидывают положение о соревнованиях, и я составляю списки спортсменов, — сказал Агаев сайту inAktau.kz. — Канат сам ко мне подошел и сказал, что хочет биться. У меня он занимался третий месяц, но до этого у него был перерыв примерно год в тренировках после чемпионата мира.

Он подошел, сказал, что его тошнит, вынул капу, я ему дал воды. Потом спросил — будешь дальше биться, все нормально? Он сказал — да, сделал три раза вдох-выдох и через секунд 20 упал. Удар от противника был уже в процессе падения. Это видно на видео, упал он не от удара. Когда он упал, его соперник радовался, потому что думал, что нокаутировал его. Мы сразу же подбежали, сняли шлем, вытащили капу, я думал, что у него язык запал, но все было на месте. Медики констатировали остановку сердца».

Тренер отметил, что разговаривал с его друзьями, и они сказали, что Канат раньше не жаловался на здоровье. Предупреждений от родителей спортсмена также не поступало. Агаев подчеркнул, что на соревнованиях должна дежурить скорая помощь — ее в итоге пришлось ждать. Также тренер сообщил, что 17-летний боец держал пост, но скрывал это: «Если бы я знал об этом заранее, то не допустил бы спортсмена к соревнованиям. Но он мне не сказал об этом. Его смерть — это очень большая трагедия. Никому не пожелаю с таким столкнуться».

В управлении полиции Актау сообщили, что юный спортсмен погиб в результате удара, хотя на видео заметно, что боец потерял сознание еще до удара. При этом результатов медицинской экспертизы пока нет. «Во время боя на втором раунде Ахунов погиб от удара в живот, — приводит слова представителя УП Актау телеграм-канал PRO КАДРЫ KZ. — Назначили судебно-медицинскую экспертизу».

Представители федерации Nomad MMA в Мангистауской области выразили соболезнования семье погибшего спортсмена. Всего в чемпионате в Актау приняли участие около 300 спортсменов всех возрастных групп, соревнования проходили два дня, с 30 по 31 марта.