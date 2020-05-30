«Закрывались в зале и рубились». Лобов рассказал, как подружился с Макгрегором

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, как началась их дружба с Конором Макгрегором.

— Меня всегда спрашивают, а я, если честно, не помню. Он ведь тогда не был Конором Макгрегором — суперзвездой мирового уровня. Тогда он был просто пацаном из зала, который тренировался, всех выносил, спарринговался по-жесткому. Помню, что он всегда хотел проводить спарринги, это было его самым любимым занятием. Никто особо не хотел с ним спарринговаться, потому что все проходило жестко. В маленьких перчатках, без шлемов. Зарубы были серьезные. Я всегда был не против такого. Во-первых, хотел что-то доказать себе, во-вторых, считал, что, если хочу выйти на его уровень, то мне нужно тренироваться с таким человеком. Никогда не отказывался.

— Иногда все проходило настолько жестко, что тренер вмешивался и прерывал спарринг, — отметил боец. — Поэтому мы с Конором иногда вдвоем по воскресеньям закрывались в зале — у него был ключ — и делали 10 раундов по 5 минут. Без тренеров, одни. Просто рубились. Выходил оттуда хромой, голова гудит, иногда даже не помнил, как меня зовут. Тем не менее мне нравилось. Я думал, что именно так и нужно тренироваться. Сейчас мы уже пересмотрели этот подход, но приятно вспомнить те времена. Наша дружба закалялась именно в спортзале во время таких рубок.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. 31-летний Макгрегор (22-4) — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым