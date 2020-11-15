Экс-боец UFC Адам Яндиев пообещал рассказать все о конфликте с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями, — сказал Яндиев на видео, опубликованном в stories его Instagram. — Наберитесь немного терпения. Завтра вы все узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошел. Все с фактами, с доказательствами. Завтра вы все узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения».

В пятницу стало известно, что 40-летний Сергей Харитонов был избит в Москве. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Также Харитонов рассказал о самом инциденте с Яндиевым.