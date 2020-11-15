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Яндиев — о Харитонове: «Не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца»

04:17
Адам Яндиев. Фото Instagram.
Адам Яндиев. Фото Instagram.
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Экс-боец UFC Адам Яндиев пообещал рассказать все о конфликте с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями, — сказал Яндиев на видео, опубликованном в stories его Instagram. — Наберитесь немного терпения. Завтра вы все узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошел. Все с фактами, с доказательствами. Завтра вы все узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения».

В пятницу стало известно, что 40-летний Сергей Харитонов был избит в Москве. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Также Харитонов рассказал о самом инциденте с Яндиевым.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/adam_yandiev_boroda/

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