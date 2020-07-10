Российский боец Петр Ян сдал четвертый тест на коронавирус перед поединком за титул чемпиона UFC, сообщает ТАСС.

Ян в ночь на воскресенье проведет бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против бразильца Жозе Алдо. Всего участники турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби должны сдать пять тестов.

В активе Яна 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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