Яир Родригес и Джереми Стивенс могут встретиться 18 октября

Организация UFC может устроить повторный бой между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом после неудавшегося поединка между спортсменами на турнире UFC Mexico. промоушен планирует устроить бой 18 октября в Бостоне, сообщает ESPN.

Первый поединок был признан несостоявшимся из-за того, что Яир Родригес на 15-й секунде попал пальцем в глаз оппоненту. Джереми Стивенс был отстранен от боев на шесть месяцев, но срок может уменьшиться, если спортсмен пройдет медицинское обследование и будет допущен к выступлению.