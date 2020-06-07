«Я просто перестал ловить кайф». Макгрегор объяснил, почему теряет интерес к боям

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор рассказал о том, что теряет интерес к поединкам.

— Эта игра больше не будоражит меня, вот и все, — приводит слова Макгрегора в интервью ESPN. — Я изучаю варианты с возможными соперниками, но ничего не проглядывается. Нет ничего, что заинтересовало бы меня.

Им следовало просто держать мяч в движении. Я имею в виду: почему они отодвигают бой Хабиба против Гэтжи на сентябрь? В сентябре может произойти все что угодно — и может не произойти ничего. Я изложил им свой план действий, который является правильным. А они всегда от него отказываются или затягивают процесс на неопределенное время. Что бы я ни говорил, они будут идти против меня, чтобы показать силу. Им нужно было просто сделать бой за временный пояс между мной и Джастином — и таким образом сохранить мяч в движении.

Я немного устал от игры. Я смотрел сегодняшнее шоу и предыдущий турнир. Я не в восторге от этой игры. Не знаю, в отсутствии ли зрителей дело. Но я просто перестал ловить кайф от этого.