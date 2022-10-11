Волков тренируется в Калифорнии вместе с Тактаровым

Российский тяжеловес UFC Александр Волков начал тренировочный сбор в США — в зале Black House (Калифорния). Об этом стало известно из соцсетей тренера Black House Кенни Джонсона и бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова.

55-летний Тактаров провел тренировку вместе с Волковым. В начале июня он был в числе секундантов Волкова, когда тот бился с Жаирзиньо Розенструйком. Тогда москвич победил техническим нокаутом в первом раунде. Когда и где Волков проведет следующий бой, пока неизвестно.