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Сегодня, 13:33

Волкановски дал прогноз на бой Порье и Гэтжи

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) считает, что в реванше Дастин Порье (29-7) победит Джастина Гэтжи (24-4).

«Я ставлю на Порье. Он выиграл первый их бой и это отчасти является причиной, почему я отдаю предпочтение Дастину. Но Гэтжи может его поймать. К тому же мы видели физическую форму Джастина в последнем его бою против Физиева. Так что Гэтжи будет драться на протяжении всего поединка, но думаю, что Дастин может пройти пять раундов в высоком темпе. Он становится более опасным и техничным с каждым раундом», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Порье и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Волкановски
Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
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