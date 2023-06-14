Волкановски дал прогноз на бой Порье и Гэтжи

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) считает, что в реванше Дастин Порье (29-7) победит Джастина Гэтжи (24-4).

«Я ставлю на Порье. Он выиграл первый их бой и это отчасти является причиной, почему я отдаю предпочтение Дастину. Но Гэтжи может его поймать. К тому же мы видели физическую форму Джастина в последнем его бою против Физиева. Так что Гэтжи будет драться на протяжении всего поединка, но думаю, что Дастин может пройти пять раундов в высоком темпе. Он становится более опасным и техничным с каждым раундом», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Порье и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.