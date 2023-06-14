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Самурай: «Никогда не пропускаю бои Адесаньи, жду возвращения Макгрегора с Чендлером»

Алина Савинова
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Кулачный боец Наим «Самурай» Давудов ответил на вопрос, поединки каких бойцов ММА и профессиональных боксеров вызывают у него наибольший интерес.

«Больше всего жду бой «Самурая» с «Баварским Снайпером». Как появилась кулачка, я стал меньше смотреть ММА. Из бойцов UFC интересен Исраэль Адесанья. Я его бои никогда не пропускаю, жду возвращение Конора Макрегора с Майклом Чендлером. В боксе интересны Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Александр Усик и Деонтей Уайлдер. Эти имена также могут разбудить с утра, а остальными сильно не увлекаюсь. За кулачкой больше слежу. Видел бои ветеранов UFC в Bare Knuckle — Чеда Мендеса с Эдди Альваресом и Люка Рокхолда с Майком Перри. Но я уже не фанатею от просмотров, больше хочется самому творить историю», — цитирует Давудова MMA.Metaratings.ru.

23 июня на турнире Top Dog 21 в Москве Давудов проведет поединок с немецким боксером Сержем Михелем по прозвищу «Баварский снайпер». В рамках лиги на счету 22-летнего российского бойца 5 побед.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/samurai-nikogda-ne-propuskayu-boi-adesani-zhdu-makgregora-v-ufc-258658/
ММА
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