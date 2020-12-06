Веттори победил Херманссона в главном бою UFC Vegas 16

Итальянец Марвин Веттори по судейским запискам одержал победу над шведом Джеком Херманссоном в главном бою вечера UFC Vegas 16, который прошел в Лас-Вегасе. Поединок состоялся в среднем весе.

Все судьи отдали преимущество 27-летнему итальянцу — 49:46 (дважды) и 49:45.

Теперь у Веттори 16 побед, четыре поражения и одна ничья в карьере, у Херманссона — 21 победа и шесть поражений.

Ранее стало известно, что российский боец Мовсар Евлоев сдал положительный тест на Covid-19, его поединок с американцем Нейтом Ландвером будет перенесен на один из ближайших турниров.

На счету 26-летнего Евлоева 13 побед в 13 боях в ММА (3-0 в UFC). В UFC он выступает в полулегком весе, а ранее был чемпионом М-1 в легчайшей весовой категории.