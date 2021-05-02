Российский средневес Вячеслав Василевский рассказал об небольшом инциденте с Хабибом Нурмагомедовым, который чуть не перерос в уличную драку.

«Я же подходил к Хабибу (в феврале на EFC 33 в Москве), и мы с ним вместе эту историю вспоминали. Там ничего такого не было. Была обычная стандартная ситуация на тренировке. У нас был спарринг, и в какой-то момент я что-то наносил ему удары, а ему это не нравилось, так как Хабиб никогда не любил проигрывать и поэтому он чувствовал такое... И начинал на меня нападать. Хотел сделать проход в ноги, но у него тоже, почему-то, не получалось так сделать, и потом он сказал: «Пошли тогда на улицу». Ему показалось, что я бью его специально так. Он видит, что у него что-то не получается, что я наношу сильные удары, — то есть я это делал не специально, и он начал вытаскивать меня на улицу, говорить: «Пошли драться на улицу». И я говорю: «Ну давай, пошли драться на улицу». И там на тот момент было много людей, так как тренировка была, и они начали нас разнимать. Потом приехал менеджер, мы сели, пообщались, пожали друг другу руки. Ну это, по-моему, произошло в самом начале сборов там. После этого мы несколько месяцев жили в Нью-Джерси, тренировались вместе. Ну это была просто стандартная, конфликтная ситуация, когда спарринг мог перейти из зала на улицу. Ничего более», — рассказал Василевский в интервью «СЭ».

Хабиб начал выступать в UFC в 2012 году. В то время Нурмагомедов и Василевский тренировались в зале K-Dojo у Мурата Кештова.

Следующий поединок Василевского состоится 3 мая на в Екатеринбурге. В главном событии RCC 9 он встретится с бразильцем Вискарди Андраде.