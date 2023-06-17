Вартанян рассказал, что ждет хорошего предложения

Победитель Гран-при ACA Эдуард Вартанян рассказал, как дальше будет развиваться его карьера.

«Теперь я жду хорошего денежного предложения и буду двигаться относительно него. У меня либо мечта, либо деньги. Большие деньги. UFC — мечта. Если представить, что в UFC дают контракт 15+15, а в России в несколько раз больше, что выберу? Конечно, остаться здесь», — приводит слова Вартаняна «РБ Спорт».

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.