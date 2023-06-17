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Сегодня, 09:55

Раисов надеется вернуться к поединкам в конце года после операции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ACA Юсуф Раисов рассказал об отмене боя с Александром Матмуратовым.

«Я два с половиной месяца серьезно готовился, но на удивление было слишком много травм. Возможно, мне стоит взять паузу. Я слишком часто проводил поединки, учитывая, что гоняю по 15-16 килограммов. Организм требует лечения. А травма была старой, сейчас я проверюсь — возможно, что-то еще найдется. Сделаю операцию и вернусь. Какие сроки? Не знаю. Будет видно после операции. Надеюсь, в конце года. У меня травма, но я все равно тяжело тренируюсь. Сейчас нагружаю верхнюю часть, делаю определенные упражнения на ноги. Не борюсь и не бегаю, кардио заменяю боксерской работой на снарядах. Буду тренироваться после операции. Я люблю тренироваться и нервничаю, если день проходит без тренировки. Для меня это хобби, которым я занимался всю жизнь. Даже если завершу карьеру, то все равно буду так же тяжело тренироваться, как во время подготовки к бою», — приводит слова Раисова «РБ Спорт».

Раисов и Матмуратов должны были подраться 2 июня на ACA 158 в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yusuf-raisov-sdelayu-operatsii-i-nadeyus-vernut-sya-v-kontse-goda/
ММА
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