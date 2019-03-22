Валерий Кипелов поддержал ученика Федора Емельяненко перед боем

Знаменитый рок-музыкант Валерий Кипелов во время концерта произнес слова поддержки в адрес российского бойца ММА Анатолия Токова.

- Мы, группа "Кипелов", хотели бы пожелать удачи Анатолию Токову в предстоящем бою. Помни: за тобой вся наша великая страна. Встань! Преодолей! Мы с тобой! Удачи тебе! - сказал Кипелов после исполнения песни "Встань, страх преодолей".

29-летний Токов в ночь на 23 марта проведет бой с 39-летним американцем Джеральдом Харрисом. Поединок пройдет в средней весовой категории (до 83,9 кг). На счету Токова 27 побед, 2 поражения, Харриса - 25 побед, 7 поражений, 1 ничья.

Токов входит в команду Fedor Team, которую возглавляет прославленный российский боец Федор Емельяненко.