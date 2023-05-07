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Вахитов рассказал, как выступал в Glory со сломанной рукой

Алина Савинова
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Российский кикбоксер Артем Вахитов рассказал, как боролся с хронической травмой руки во время выступлений в Glory.

«Во время подготовки у меня была небольшая пауза между боями. Меня беспокоила травма руки, решили сделать несложную операцию. Договорились с Glory, что я возьму паузу. Восстановился, начал подготовку к бою и за чуть меньше месяца до боя я сломал руку. Но бой прошел успешно и завершился во втором раунде. Потом было уже мало времени для восстановления, так как нужны год-полтора, чтобы кость полноценно восстановилась. У нас таких возможностей не было. Приходилось беречь руку, но в бою это не получается. С Донеги Абеной я опять сломал руку в том же месте, все планы подготовки нарушились. Но рядом был тренер Виталий Викторович Миллер, который нашел нужные слова, подбодрил меня и помог выиграть. Потом пришла пандемия, все закрылось на неопределенный срок. Я сделал операцию до нее, время тянулось, и эта пауза пошла мне на пользу», — цитирует Вахитова Metaratings.ru.

Вахитов дебютировал на турнире Glory в июне 2013 года. Всего он провел десять боев в промоушене и потерпел лишь одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhitov-rasskazal-kak-zashishal-titul-chempiona-glory-so-slomannoi-rukoi-249145/
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