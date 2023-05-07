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Богатырев: «Если Евлоев будет готов на Волкановски как на Иге, он разберет австралийского бойца»

Алина Савинова
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Российский боец Адам Богатырев предположил, сможет ли Мовсар Евлоев победить чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.

«Если отталкиваться от формы Евлоева, которую он показал в последнем поединке, бой с Волкановски был бы ужасно тяжелым для Мовсара. Если говорить математическим языком, у Евлоева на высочайшем уровне: характер, выносливость, физика, борьба и скиллы. Удивить Алекса борьбой или выносливостью будет очень тяжело. Совокупность общих навыков у Волкановски серьезнее. Не просто так он является одним из лучших бойцов мира. Если Евлоев будет готов на Волкановски как на Дэна Иге, он разберет австралийского бойца», — цитирует Богатырева Metaratings.ru.

В ночь на 7 мая Евлоев одержал победу над Диего Лопесом в рамках UFC 288.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bogatyrev-evloev-razberet-volkanovski-esli-budet-gotov-k-nemu-kak-k-ige-249148/
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