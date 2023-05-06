Вахитов: «Многие были шокированы, когда Glory разорвал контракты с российскими бойцами»

Бывший чемпион Glory по кикбоксингу, многократный чемпион мира по муай-тай Артем Вахитов рассказал подробности расторжения контракта с Glory после событий 2022 года на Украине.

«Была сложная политическая ситуация, из-за которой это произошло, хотя у них были другие объяснения, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Вахитова. — Сказали, что есть сложности перелетов и нарушена логистика, тяжело перечислить гонорары и не смогут гарантировать спортсменам безопасность. Мы все эти причины опровергли, потому что у нас с перелетами и визами проблем нет, гонорар тоже есть куда перенести, а за нашу безопасность им точно переживать не стоит. Но мы с командой поняли, в чем главная причина. Конечно, было неприятно и обидно, потому что на протяжении десяти лет мы выступали в этой организации и хорошо общались с ребятами из команды Glory. Многие этого не поняли».

Боец отметил, что ему писало большое количество иностранцев.

«Все спрашивали: «Почему?» Я им объяснил причину, и все были в шоке от того, что разорвали контракты с российскими бойцами. Было несколько тысяч комментариев о том, что политика не должна быть связана со спортом, а спортсмены не должны лишаться работы. Но как получилось, так получилось, идем дальше и развиваемся», — сказал Вахитов.

В марте 2022 года после событий на Украине компания Glory разорвала контракты со всеми российскими бойцами, включая Вахитова — многолетнего чемпиона в полутяжелом весе.