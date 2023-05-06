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Вахитов: «Хочу попасть в UFC и пойти по пути Перейры»

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Российский кикбоксер и боец муай-тай Артем Вахитов, начинающий карьеру в смешанных единоборствах, рассказал об условиях контракта с Open FC и желании пробиться в UFC.

«Условия для нас были созданы хорошие, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Вахитова. — Были предложения и от других организаций, которые мы готовы рассмотреть позже, а на эту дату было хорошее предложение от Open FC. У нас контракт пока на один бой, а дальше будет видно. Конечно, мы с командой рассчитываем в будущем пробиться в UFC, где есть бойцы, с которыми интересно потенциально встретиться, такие как Алекс Перейра. Он очень уверенно зашел туда, победил, забрал пояс. Мы пойдем по тому же пути».

Вахитов был чемпионом Glory по кикбоксингу в полутяжелом весе с 2016 по 2021 год и с 2021 по 2022 год.

Источник: mma.metaratings.ru
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