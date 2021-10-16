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Вагабов нокаутировал Юсефи и стал чемпионом Fight Nights

16 октября, 23:47

Российский боец Вагаб Вагабов нокаутировал иранца Хасана Юсефи и завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе.

Это был соглавный бой турнира в Сочи, главным событием которого является поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Вагабов отправил в нокаут Юсефи в третьем раунде, попав правым боковым точно в висок.

35-летний Вагабов имеет 28 побед, 1 поражение и 1 ничью в ММА. У 27-летнего Юсефи 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.

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Роман Шишов все материалы автора
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