Вагабов нокаутировал Юсефи и стал чемпионом Fight Nights
16 октября, 23:47
Российский боец Вагаб Вагабов нокаутировал иранца Хасана Юсефи и завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе.
Это был соглавный бой турнира в Сочи, главным событием которого является поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
Вагабов отправил в нокаут Юсефи в третьем раунде, попав правым боковым точно в висок.
35-летний Вагабов имеет 28 побед, 1 поражение и 1 ничью в ММА. У 27-летнего Юсефи 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.
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