Вагабов нокаутировал Юсефи и стал чемпионом Fight Nights

Российский боец Вагаб Вагабов нокаутировал иранца Хасана Юсефи и завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе.

Это был соглавный бой турнира в Сочи, главным событием которого является поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Вагабов отправил в нокаут Юсефи в третьем раунде, попав правым боковым точно в висок.

35-летний Вагабов имеет 28 побед, 1 поражение и 1 ничью в ММА. У 27-летнего Юсефи 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.