Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул AMC Fight Night
00:30
Владимир Минеев в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105 нокаутировал Магомеда Исмаилова.
Бой в среднем весе завершился победой Минеева в третьем раунде.
Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе. На счету 31-летнего волжанина 16 побед, одно поражение и ничья.
У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.
Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.
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