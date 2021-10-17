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Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул AMC Fight Night

00:30
Владимир Минеев. Фото FightTime
Владимир Минеев. Фото FightTime
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Владимир Минеев в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105 нокаутировал Магомеда Исмаилова.

Бой в среднем весе завершился победой Минеева в третьем раунде.

Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе. На счету 31-летнего волжанина 16 побед, одно поражение и ничья.

У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.

Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

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Сергей Разин все материалы автора
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