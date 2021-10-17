Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил титул AMC Fight Night

Владимир Минеев в главном поединке турнира AMC Fight Nights 105 нокаутировал Магомеда Исмаилова.

Бой в среднем весе завершился победой Минеева в третьем раунде.

Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе. На счету 31-летнего волжанина 16 побед, одно поражение и ничья.

У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.

Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.