В UFC не стали делать заявлений об обвинении Макгрегора в изнасиловании

Представители UFC не будут делать заявлений в связи с обвинением бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в изнасиловании.

«Организация осведомлена о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора и продолжит собирать подробности инцидента. UFC позволит судебному процессу завершиться, прежде чем будет делать какие-либо дополнительные заявления», — написано в сообщении на сайте организации.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. СМИ сообщали, что спортсмен напал на женщину в туалете.

Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. Представители спортсмена заявили, что обвинения являются ложными.