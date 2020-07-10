Усман и Масвидаль показали одинаковый вес

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251, который пройдет 11 июля.

В главном бою вечера встретятся полусредневесы Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Чемпион дивизиона и претендент показали на весах одинаковый вес — 77,1 кг, сообщает MMA Junkie.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона федерации в полусреднем весе.

Усман vs Масвидаль и Ян vs Альдо: главные бои UFC 251, расписание турнира и прямая видео трансляция