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Усман и Масвидаль показали одинаковый вес

10 июля 2020, 17:18

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251, который пройдет 11 июля.

В главном бою вечера встретятся полусредневесы Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Чемпион дивизиона и претендент показали на весах одинаковый вес — 77,1 кг, сообщает MMA Junkie.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона федерации в полусреднем весе.

Усман vs Масвидаль и Ян vs Альдо: главные бои UFC 251, расписание турнира и прямая видео трансляция

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