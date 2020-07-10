Усман и Масвидаль показали одинаковый вес
10 июля 2020, 17:18
В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251, который пройдет 11 июля.
В главном бою вечера встретятся полусредневесы Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Чемпион дивизиона и претендент показали на весах одинаковый вес — 77,1 кг, сообщает MMA Junkie.
На кону в поединке будет стоять титул чемпиона федерации в полусреднем весе.
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