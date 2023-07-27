Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече

11-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) рассказал, что он успешно перенес операцию на плече и теперь начнет процесс восстановления.

«Все позади, теперь реабилитация», — написал россиянин, на что его брат, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) ответил: «Младший, это называется обратный отсчет, пусть Аллах облегчит тебе».

Нурмагомедов выбыл из поединка с Кори Сэндхэгеном (16-4) из-за травмы, полученной во время спарринга.