Магомед Анкалаев подтвердил, что подерется 21 октября в Абу-Даби

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что матчмейкеры UFC дали ему бой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, однако имя соперника не стал раскрывать.

«Есть бой, есть соперник. Пришло время вернуться в дело. 21 октября увидимся в Абу-Даби», — написал Анкалаев в соцсетях.

Анкалаев в прошлом бою дрался за титул против экс-чемпиона Яна Блаховича (29-9). По итогам 5 раундов была зафиксирована ничья.