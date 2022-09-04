Уиттакер: «Люди не отдают должное защите Адесаньи. По нему тяжело попасть»

Первый номер среднего веса UFC Роберт Уиттакер в ходе послематчевой пресс-конференции на UFC Paris поделился эмоциями от победы над Марвином Веттори и мнением о стиле Израэля Адесаньи.

— Ваши хайкики постоянно попадали ему в череп, вы не травмировали ногу?

— Есть определенный секрет в моих киках (смеется). Дело даже не в технике, хоть я и очень много работаю над киками и всем, что я делаю, но главное — я просто целюсь в голову. И я надеюсь сломать, потрясти, травмировать и так далее — все, что будет на пути этого кика. Вот так все просто. Я простой человек (смеется).

— Сейчас все называют бои Иззи скучными. Когда вы были чемпионом, вы беспокоились о том, чтобы драться зрелищно?

— Нет, я не думал об этом. В определенном смысле мне повезло, что я сам по себе зрелищный боец. Мне нравится наносить много ударов руками и ногами, делать нырки. Мне повезло иметь такой стиль, но в конце концов, победа — это самое важное. Если бы я мог 25 минут лежать на ком-то для победы, я бы лежал (смеется). Я люблю моих фанов, но я бы почел за счастье обнимать кого-то на земле 25 минут, если бы это принесло мне победу. Иззи — защитный ударник, он всегда был таким. Я думаю, фаны в полной мере не могут оценить, как он хорош в этом. Я атакующий ударник, я хорош в том, что я делаю, но мне было очень тяжело попасть по нему. Хотя я попадал почти по всем.

— Было видно, насколько вы быстрее Веттори. Когда вы готовились к бою, то ставили в геймплане на разницу в скорости?

— Я постоянно работаю над скоростью, когда я в зале. Не то чтобы есть специальное упражнение на скорость, но... я просто не могу сосчитать, сколько я выбросил джебов и кроссов в этом кэмпе (смеется). Чтобы они были быстрее, острее, жалили сильнее. Вы даже не представляете, сколько я выбросил этих ударов. Поэтому они были такими быстрыми.

Уиттакер победил Веттори единогласным решением в со-главном событии вечера на UFC Paris.