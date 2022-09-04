Сирил Ган: «На мгновение я отключился после удара Туйвасы»

Первый номер рейтинга тяжелого веса UFC Сирил Ган поделился ощущениями от первого падения в нокдаун в карьере.

«Я потерял на короткий момент сознание, ничего не почувствовал. Почувствовал, только когда моя задница приземлилась на канвас. Следующее, что я увидел — это его ноги, и я схватился за них, это было умное решение. Мой бойцовский интеллект и мои рефлексы меня не оставили», — сказал француз в интервью RMC Sport.

Туйваса отправил Гана в нокдаун во 2-м раунде. В третьем раунде Сирил финишировал австралийца.