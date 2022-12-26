UFC составила топ-10 лучших бойцов 2022 года

Сильнейшая MMA-лига мира опубликовала рейтинг лучших бойцов 2022 года. Первую строчку в рейтинге занял чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1). В тройку также попали чемпион в среднем весе Алекс Перейра (7-1) и чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1).

Десять лучших бойцов 2022 года по версии UFC выглядит следующим образом:

10. Роман Долидзе

9. Иржи Прохаска

8. Джамал Хилл

7. Алджамейн Стерлинг

6. Марлон Вера

5. Леон Эдвардс

4. Вейли Жанг

3. Ислам Махачев

2. Алекс Перейра

1. Александр Волкановски

11 февраля состоится турнир UFC 284, на котором встретятся первый номер этого рейтинга и третий. Бой состоится в Перте, Австралия.