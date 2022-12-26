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Сегодня, 07:53

Чейл Соннен назвал троих потенциальных соперников для Нейта Диаса

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Нейт Диас (21-13) может вернуться в UFC и сразиться с Конором Макгрегором (22-6), а может выступить по правилам бокса против Джейка Пола (6-0) или Флойда Мейвезера (50-0).

«Что дальше для Нейта Диаса? Когда я говорю, что неизвестно, это значит, что на его столе все варианты, в том числе возвращение в UFC и третий бой с Конором Макгрегором. Этот бой все еще возможен, как и поединки с Джейком Полом и Флойдом Мейвезером», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Диас победил Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Это был его последний бой в UFC по контракту.

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