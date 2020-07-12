UFC 251 стартовал на «Бойцовском острове» в ОАЭ

Стартовал турнир UFC 251. Это первое событие, которое принимает Бойцовский остров" (UFC Fight Island) около города Абу-Даби (ОАЭ).

Главным боем UFC 251 выбран поединок Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) за чемпионский титул в полусреднем весе. Со-главный бой утра в ОАЭ — Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) за титул в полулегком весе.

Перед главным и со-главным боями UFC 251 состоится поединок Петр Ян (Россия) vs Жозе Альдо (Бразилия) за чемпионский пояс в легчайшем весе. Также в основном карде — два боя женщин: сначала в октагон выйдут Аманда Рибас (Бразилия) и Пэйдж Ванзант (США) в наилегчайшем весе, а затем — Джессика Андрадэ (Бразилия) и Роуз Намаюнас (США) в минимальном весе.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове