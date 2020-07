UFC 251: прямая трансляция главных боев турнира начнется в 5.00

В воскресенье, 12 июля, в ОАЭ пройдет турнир UFC 251. Главное событие месяца в мире смешанных единоборств организовано на Бойцовском острове (UFC Fight Island) около города Абу-Даби.

В основном карде UFC 251 — пять боев, три из них — за титул чемпиона. В числе претендентов на пояс американского промоушена — россиянин Петр Ян.

Петр Ян vs Жозе Альдо.

Основной кард UFC 251

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Аманда Рибас (Бразилия) vs Пэйдж Ванзант (США)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Джессика Андрадэ (Бразилия) vs Роуз Намаюнас (США)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Петр Ян (Россия) vs Жозе Альдо (Бразилия) — титульный бой

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) — титульный бой

Полусредний вес, до 77,1 кг: Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) — титульный бой

Ранние предварительные бои UFC 251 начнутся в 1.00 (мск) 12 июля, предварительные поединки — ориентировочно в 3.00. Основной кард стартует в 5.00.

Весь турнир UFC 251 в онлайн покажут UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России проведет РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

