"Ты насильник и лицемер". Хабиб жестко ответил Конору

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре, который ранее объявил о завершении карьеры.
- Насильник, ты насильник, - написал россиянин в Твиттере, имея в виду обвинение Макгрегора в изнасиловании. - Ты лицемер, который не отвечает за свои действи. Мы увидим, как правосудие найдет тебя.
Ранее Конор, комментируя фотографию Хабиба, написал: "твоя жена - полотенце", после чего удалил твит.
Rapist, you are Rapist.– khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 3 апреля 2019 г.
You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.
We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN
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