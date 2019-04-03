"Ты насильник и лицемер". Хабиб жестко ответил Конору

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре, который ранее объявил о завершении карьеры.

- Насильник, ты насильник, - написал россиянин в Твиттере, имея в виду обвинение Макгрегора в изнасиловании. - Ты лицемер, который не отвечает за свои действи. Мы увидим, как правосудие найдет тебя.

Ранее Конор, комментируя фотографию Хабиба, написал: "твоя жена - полотенце", после чего удалил твит.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN – khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 3 апреля 2019 г.

"Твоя жена – полотенце". Конор снова оскорбил Хабиба