20:32 | Единоборства / ММА — ММА

"Ты насильник и лицемер". Хабиб жестко ответил Конору

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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко высказался о своем бывшем сопернике Коноре Макгрегоре, который ранее объявил о завершении карьеры.

- Насильник, ты насильник, - написал россиянин в Твиттере, имея в виду обвинение Макгрегора в изнасиловании. -  Ты лицемер, который не отвечает за свои действи. Мы  увидим, как правосудие найдет тебя.

Ранее Конор, комментируя фотографию Хабиба, написал: "твоя жена - полотенце", после чего удалил твит.

"Твоя жена – полотенце". Конор снова оскорбил Хабиба

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Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamKhabib/status/1113488568037593088

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